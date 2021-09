Neusser leitet Schiedskommission : Sperling entscheidet gegen Ausschluss Wagenknechts

Neuss Als Vorsitzender der sechsköpfigen Landesschiedskommission seiner Partei musste der Neusser Roland Sperling darüber entscheiden, ob Sahra Wagenknecht aus der Partei ausgeschlossen wird. Nun gibt es ein Ergebnis.

Für die Dauer des Schiedsverfahrens hatte sich der Vorsitzende der Neusser Linksfraktion aus der Kommunalpolitik abgemeldet. Jetzt drängt er zurück auf die Bühne und greift als erstes beim Thema „Neugestaltung des Wendersplatzes“ ein. Am Dienstag nimmt er an der Bürgerinformation teil, am Donnerstag an der Präsentation erster Zwischenergebnisse. An nationaler Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sei ihm gar nicht so gelegen, sagt Sperling. „Mir reicht, wenn ich beides in Neuss finde“, fügt er hinzu. Und zwar auf Politikfeldern, „wo ich mit meiner Meinung etwas bewirken kann“.