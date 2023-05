Künstler mit Behinderung Lebenshilfe Neuss zeigt Werke in Kölner Ausstellung

Das Angebot ist inklusiv, also offen für Menschen mit und ohne Behinderung. „Die Menschen sind unheimlich interessiert, sie lernen neue Techniken und wenden sie ganz unverkrampft an“, so Pehar. „Die Energie, die in den Gruppen entsteht und die die Menschen in sich tragen, ist für mich jedes Mal ein besonderes Erlebnis.“ Die Kunst, die in den Workshops entsteht, sei schon zu verschiedenen Gelegenheiten ausgestellt worden, berichtet Björn Vieregge, etwa im Romaneum oder Rathaus. „Die Ausstellung in Köln hat allerdings eine neue Dimension, die wir noch nicht hatten. Wir sind sehr froh, dass die Bilder auf diese Weise so groß gewürdigt werden und die Stiftung Findeisen uns die Gelegenheit dazu bietet. Auch unsere Künstler sind unheimlich stolz, das ist einfach schön.“