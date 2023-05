Alarm in der Neusser Kindertagespflege Wenn die Krankheit zur Kostenfalle wird

Sie gelten als wichtige Säule in der Betreuung von unterdreijährigen Kindern: Tagespflegepersonen. Bis zu fünf Kinder dürfen sie jeweils betreuen, machen das in angemieteten Räumen oder zu Hause. In Neuss haben sich viele zur Interessengemeinschaft Kindertagespflege (IG KTP) zusammengetan – um zu netzwerken, sich zu unterstützen. Und: um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, denn die sind teilweise erstaunlich schlecht.