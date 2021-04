Karnevalsausschuss Neuss : Neusser Karnevals-Archiv sucht die Öffentlichkeit

Neuss Das Buch „Nüsser Narretei“ aus dem Jahr 2014 wäre nicht denkbar gewesen ohne das Archiv des Karnevalsausschuss. Doch da geht noch mehr, meint KA-Geschäftsführer Christoph Kinold, dem mit Sabine Roeb beim Aufräumen dazu ein paar Ideen kamen.

Dabei wurde auch die Idee und der Wunsch geboren, mit dem Material der Sammlung Ausstellungen zu gestalten beziehungsweise das Gedächtnis der Narretei in Nüss an „Tagen des offenen Archivs“ der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mittelfristig soll das vorhandene Schriftgut sogar digitalisiert werden. Die Sache hat nur einen kleinen Haken: Das Archiv könnte noch etwas umfangreicher sein. Deshalb startet der KA jetzt einen Aufruf. „Wer noch alte Ordenssammlungen sowie Fotos, Urkunden oder Zeitungsartikel zum Karneval zu Hause hat und diese abgeben möchte, soll sich bitte mit uns in Verbindung setzen“, sagt Kinold.