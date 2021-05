Kennenlernen der Kulturen in Neuss : Zuckertüten zum Zuckerfest

Neuss Das heilige Fest zum Ende des Ramadan fällt dieses Jahr ernüchternd aus. Doch im Neusser Jugendzentrum InKult haben sie sich etwas überlegt.

Am Mittwochabend endete der islamische Fastenmonat Ramadan für Millionen Muslime. Traditionell wird das Fastenbrechen in großer Gemeinschaft aus Freunden und Familie bis zu drei Tage lang zelebriert. Doch wie im vergangenen Jahr können Gläubige das heilige Zuckerfest in der Pandemie erneut nur mit dem engsten Familienkreis feiern.

Zuckerfest Am Ende des Fastenmonats steht das dreitägige Fest des Fastenbrechens. Es gilt neben dem Opferfest als das wichtigste im Islam, steht im Zeichen von Familie und Gemeinschaft. Es beginnt mit einem Festgebet in der Moschee, um Allah zu danken, die Entbehrungen des Fastens überstanden zu haben. Danach wird gemeinsam gefeiert und ausladend gegessen. Vor allem Kinder bekommen neben Süßigkeiten großzügige Geschenke.

Wurde im vergangenen Jahren noch ein Eiswagen angemietet, haben Emina Avci vom Basteltreff und der junge Mikail Öksuz eine Art großes Wichteln für alle Kinder- und Jugendlichen aus Neuss organisiert – auch für die, die nicht aus einem muslimisch geprägten Haushalt kommen oder nicht so regelmäßig ins Jugendzentrum kommen, werden beschenkt: mit Zuckertüten, die neben Süßigkeiten auch Dinge wie Schreibblöcke, Stifte oder Actionfiguren enthalten. Über zwei Wochen haben rund 50 Jugendliche zeitversetzt in Fünfergruppen – denn mehr dürfen gerade nicht im Jugendzentrum zusammenkommen – die Zuckertüten zusammengestellt und gepackt. Der Bedarf, im InKult auf Gleichaltrige zu treffen, sei gerade groß, sagt die stellvertretende Leiterin Marianne Bouguettaya: „Über die sozialen Medien erreichen uns täglich zahlreiche Anfragen.“

Der Austausch in kleinen Gruppen über den besonderen Feiertag des Islam sei diesmal fast intensiver gewesen als in den Vorjahren, sagt Öksuz: „Viele Jugendliche hatten bisher keinen Kontakt mit dem Zuckerfest, da gab es dann natürlich einige Fragen: ‚Warum feiert ihr das?‘, ‚Ah, das ist also ein bisschen wie bei uns Weihnachten‘.“ Es sei wichtig, sagt Öksuz, solche Begegnungen zu ermöglichen, Jugendliche interaktiv mit verschiedenen Religionen und Kulturen vertraut zu machen. Gerade angesichts des Leids, dass in der Welt aufgrund unterschiedlichen Glaubens geschehe. Zu zeigen: „In Deutschland läuft das anders.“