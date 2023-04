Buchprojekt in Neuss Kinder erklären Feiertage aus aller Welt

Zur gelebten Interkulturalität gehört auch, dass im InKult die Feste aller Kulturen gefeiert werden, passend dazu jetzt natürlich auch Ostern. Im Interkulturellen Festebuch erfahren die Lesenden dazu, dass der Karfreitag in Deutschland ein „stummer Feiertag“ ist, an dem viele öffentliche Veranstaltungen nicht stattfinden. Aber auch über die Traditionen in anderen Ländern, wie Griechenland oder dem Senegal, wird aufgeklärt. In Griechenland gibt es in der gesamten Karwoche lange Gottesdienste und am Karfreitag viele Prozessionen. Wieso essen die Menschen in Deutschland Ostereier? Das wird auf den Seiten zum Osterfest erklärt: In der Fastenzeit aßen die Menschen früher keine Eier. Um sie haltbar zu machen, wurden sie hart gekocht und bemalt. Am Ostersonntag wurden dann traditionell die Eier gegessen.