„Pueri Cantores“ in Paderborn : Neusser Jugendchor singt bei Festival

Neuss 94 Chöre bundesweit, davon 2500 Jungen und Mädchen aus dem Erzbistum Köln, fahren zum achten Deutschen Chorfestival „Pueri Cantores“ – darunter auch drei Mädchen des Jugendchors aus der Gemeinde Christ König.

Das Programm für die fünf Tage ist voll gepackt und durchgeplant. Los geht es mit der Eröffnung am Mittwoch um 17 Uhr, an der Quellbühne im Paderquellgebiet. In den folgenden Tagen von Donnerstag bis Samstag finden die Begegnungskonzerte statt. Insgesamt stehen 19 Konzerte in fünf Kirchen auf dem Programm, in denen sich jeweils zwei bis fünf Chöre begegnen, die besucht werden können. Für die Neusser geht es am Donnerstag um 15 Uhr mit acht anderen Gruppen zum Friedensgebet in den Hohen Dom. Freitag geht es dann nach Detmold am Diözesantag, um 9.30 Uhr kommen sie am Freilichtmuseum an. Im Anschluss folgen Gottesdienst und Probe im „Paderborner Dorf“ und ab 14 Uhr dürfen sich die Jugendlichen in verschiedenen Workshops wie Body-Percussions oder Beatboxen ausprobieren. Am Samstag sind die Wandelkonzerte geplant, ebenfalls im Hohen Dom zu Paderborn, in der Marktkirche und in der Kaiserpfalz gibt je ein Chor viermal ein Konzert.