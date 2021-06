Kultur in Neuss : Jubiläumsstiftung fördert Künstler

Neuss 180.000 Euro hat die Stiftung der Sparkasse den Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt, denen in der Corona-Pandemie von jetzt auf gleich Einnahmen weggebrochen sind.

Bei einer Pressekonferenz wurden nun exemplarisch drei der so entstandenen Projekte vorgestellt: Neben der szenischen Lesung von Christiane Lemm und Petra Kuhles, die am 20. Juni in der Alten Post Premiere hat, wäre da zum Beispiel auch ein Projekt des Schauspielers Stefan Fillipiak. Er bot zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten zwölf digitale Lesungen unter dem Titel „NE gute Stunde“ an. Auch wenn er gute Erfahrungen mit dem Programm gemacht hat, freut er sich darauf bald auch wieder live agieren zu können.