Neusser Jägerkorps verjüngt seinen Vorstand stetig

Neuss Der Generationswechsel im Vorstand des Neusser Jägerkorps setzt sich fort.

Somit sieht René Matzner sein Korps personell für die Zukunft gut aufgestellt. Der 34 Jahre alte Metzgermeister, der am Samstag heiratet, hatte vor zwei Jahren das Majorsamt von Hans-Jürgen Hall übernommen. Zu seinem Adjutanten berief Matzner inzwischen den nur ein Jahr älteren Martin Weyers. Das neue Jäger-Führungsduo hatte Schützenfest Premiere.

Jägerkorps will bald ein Jubiläumskomitee gründen

Ihre Oktober-Versammlung widmen die Chargierten des Jägerkorps traditionell der Manöverkritik zum Schützenfest. So auch in diesem Jahr. Vor knapp 100 Teilnehmern bezeichnete Matzner das Schützenfest als „harmonisch und super“, die 22 Großfackeln der Jäger als „prachtvoll“ und den Jägerball als „grandios“ („Auf diesen Ball sind wir stolz“) und dankte allen Aktiven für das disziplinierte und adrette Auftreten. Sein einziger Kritikpunkt: die Marschleistung am Oberstehrenabend. Doch die sei eine Woche später beim Königsehrenabend wieder gut gewesen.