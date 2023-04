Integrationsamt in Neuss Angespannt aber im Vergleich okay

Die Berichterstattung über lange Wartezeiten in Ausländerämtern häufte sich in der letzten Zeit regional wie überregional. In einer Langzeitreportage im Magazin Der Spiegel wurde über den kaum zu bewältigenden Alltag in der Ausländerbehörde im Burgenlandkreis berichtet. Auch an Rhein und Ruhr, beispielsweise in Krefeld oder Duisburg klagen Mitarbeitende aber auch betroffene geflüchtete Menschen über lange Wartezeiten, bis Termine in der Behörde vergeben werden.