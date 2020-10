Neusser Innenstadt: Aus für die erste freie Parkstunde in den City-Parkhäusern?

Neuss Die City-Parkhaus GmbH will im Dezember ein Konzept vorstellen, bei dem die erste freie Stunde in ihren vier Häusern nicht mehr gratis sein könnte. Hintergrund der drohenden Maßnahme sind schlechte Zahlen – auch wegen Corona.

Vor allem für kurze Erledigungen in der Innenstadt ist es ein gefragtes Angebot: Parkhaus-Ticket ziehen, einkaufen, innerhalb einer Stunde zurückkehren – und nichts bezahlen! Seit Mitte vergangenen Jahres ist die erste Stunde in den vier City-Parkhäusern gratis. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn die Neusser City-Parkhaus GmbH entwirft derzeit ein neues Bezahl-Modell, das im Dezember dem Beteiligungsausschuss vorgelegt werden soll. „Es könnte gut ein, dass in diesem Konzept die erste Stunde nicht mehr kostenlos ist“, sagt Sprecher Heiko Mülleneisen. Der Grund für die drohende Anpassung ist so simpel wie einleuchtend: Die Zahlen! Die haben sich laut Mülleneisen nämlich in den vergangenen Monaten nicht verbessert – im Gegenteil. Durch die Corona-Pandemie sei die Frequenz in der Innenstadt und somit auch in den Parkhäusern „Niedertor“, „Tranktor“ und „Rheintor“ sowie im Rathaus-Parkhaus spürbar zurückgegangen. Diese Entwicklung in Kombination mit dem „Freiparken“ sei für die City-Parkhaus GmbH wirtschaftlich nur schwer stemmbar.