Kostenloser Haarschnitt dank privater Initiative Mit Kamm und Schere gegen Kinderarmut in Neuss

Im Prestige Hair Salon in Neuss herrscht reges Treiben: Mit geübten Handgriffen fahren die Friseure durch die Haare ihrer Kunden, während Jugendliche in den Salon an der Zollstraße ein- und ausgehen. „Was darf es heute sein?“, fragt Friseur Fedi Methnani den 17-jährigen Mansoor, der schüchtern „einen Zopf“ murmelt. Doch Methnani kann sich noch mehr als einen schlichten Zopf bei dem jungen Neusser vorstellen und schlägt ihm einen sanften Übergang an den Seiten mit längeren Haaren am Oberkopf vor. Mansoor ist überzeugt von der Idee und schaut gebannt in den Spiegel, als der Friseur mit seiner Arbeit beginnt. Er ist einer von fünf Jugendlichen, die heute einen neuen Look bekommen – und zwar kostenlos. Es ist eine Aktion des Vereins „Hauptsache Glücklich“, der benachteiligte Kinder unterstützen will.