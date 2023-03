Auswertung freier Makler Neusser Immobilienmarkt erlebt Vollbremsung

Der Immobilienmarkt in Neuss hat im vergangenen Jahr in einigen Bereichen eine „Vollbremsung hingelegt“. Zu diesem Ergebnis kommen Alexander Busch und Heiko Kemper als Sprecher der Neusser Immobilienbörse (NIB), die jetzt – viel später als sonst – ihre Marktübersicht vorstellt. Es sei viel schwerer als sonst, aus den Kaufabschlüssen Prognosen abzuleiten, erklärt Alexander Busch einen Grund für den späten Termin. Aber genau das erwarten Kaufwillige, Bauträger und Investoren vom größten Zusammenschluss freier Makler in Neuss, betont Kemper: Einordnung, Orientierung, Perspektive.