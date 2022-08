Paulina (6) „Heute haben wir gemalt was in unserer Schultüte drin war“, erzählt Paulina. Sie überlegt einen Moment und zählt dann auf: „In meiner war eine Uhr, Süßigkeiten, eine Trinkflasche.“ Nachdem sie am Donnerstag eingeschult wurde, hat die Sechsjährige nun schon ihren zweiten Schultag an der Geschwister-Scholl-Schule verbracht. Dort geht sie in die Affen-Klasse. Die beiden Tage fand sie toll. Auch vorher schon hat sie sich auf die Schule gefreut. „Es war immer wieder ein Thema, zum Beispiel auch durch den Tornister-Kauf“, erzählt Mama Stefanie. Den hat Paulina sich ganz alleine ausgesucht: Ein Unterwassermotiv sollte es werden. „Am meisten freue ich mich darauf, neue Freunde zu finden“, erzählt sie. ⇥T./F.:ubg