Eventanbieter aus Neuss Der Hund wird mit ins Boot geholt

Rätsel-Rallyes, Tau-Werkstatt-Besuche oder Kanu-Touren: Das sind einige der Events, die beim Neusser Erlebnisanbieter „Schnauzentrip“ buchbar sind. Die Aktionen sind mittlerweile wieder gemeinsam und oft an der frischen Luft möglich – anders als zu Zeiten der Pandemie. Um den Schutzauflagen gerecht zu werden, gab es digitale Angebote, etwa ein Online-Kochstudio für ein Hunde-Festmahl oder einen digital organisierten Spendenlauf für Hund und Halter. „Man kann online viel machen, auch mit Erlebnischarakter“, sagt Gründerin Birgit Imhof, „aber wenn es wirklich darum geht, Interaktionen zwischen Mensch und Hund herzustellen, ist es einfach nicht ideal.“ Obwohl mittlerweile fast alle Aktionen wieder in Präsenz stattfinden, einige Überbleibsel aus der Online-Zeit haben sich bis heute gehalten: „Das Angebot Fun-Yoga mit Hund findet nach wie vor online statt. Das machen viele erfahrungsgemäß auch einfach gerne in einem geschützten Raum“, so Imhof. Auch einen Erste-Hilfe-Kursus gibt es weiterhin digital, „weil wir beim Thema erste Hilfe der Meinung sind, dass die Kaufwiderstände so gering wie möglich gehalten werden sollten.“ So möchte man jedem die Teilnahme leicht machen. Seit diesem Jahr kann die Erste Hilfe am Hund auch auf einer Wanderung trainiert werden, um Situationen mit wenig Ressourcen in einer ungewohnten Umgebung zu üben.