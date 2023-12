Wie Neuss Geschichte schrieb Franzosen, Preußen, Belgier – Neuss unter fremder Herrschaft

Dass sich etwas Ungewisses ankündigte, mögen die Neusser gedacht haben, als am 4. Oktober 1794 General Bernadotte, der spätere schwedische König, vor der Stadt erschien. Er kam nicht allein, sondern zog am 5. Oktober mit einem französischen Infanterieregiment in Neuss ein, warf das Denkmal Kaiser Friedrichs um und setzte an seine Stelle einen Freiheitsbaum, Symbol der französischen Revolution. Dass sich aber mit der Ankunft der Franzosen so gewaltige Umwälzungen ereignen sollten, konnte niemand ahnen.