Neusser Grenadiere: Letzte Versammlung vor Schützenfest

Neuss Zwei Bewerber aus dem Korps der Schützenlust werden um die Neusser Schützenkönigswürde ringen – aber kein Grenadier. Bernd Herten, Oberleutnant im Zug „Nix als Trabbel“ und schon zweimal Königsbewerber, musste aus gesundheitlichen Gründen alle Ambitionen vorerst begraben.

Einen besonderen Anreiz, zu dieser Pflichtveranstaltung auch zu erscheinen, war in der Vergangenheit immer die Ausgabe der Ordenslisten durch Hauptmann Michael Gräff. Doch die lagen ihm noch nicht vor. Der König brüte derzeit bei 36 Grad auf seiner Terrasse noch über der Namensliste, berichtete der Vorsitzende Rainer Halm. So bleibt es bis zum Königsehrenabend am Samstag spannend, wen Schützenkönig Georg Martin mit einem Orden bedenken möchte. Die Züge werden es frühestens um 17 Uhr erfahren, wenn Gräff im Foyer der Stadthalle (erstmals) eine Art Sprechstunde anbieten und die Namen der zu Ehrenden an die einzelnen Züge übermitteln will.