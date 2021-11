Gang über den Hauptfriedhof Neuss : Bürgergesellschaft erinnert an NGZ-Zeitungsmacher

Neuss Die Bürgergesellschaft lud jetzt zum Allerheiligen-Gang über den Hauptfriedhof, um Gräber wichtiger Neusser Zeitungsmacher zu besuchen.

Am 2. November 1949 erschien nach zwölf Jahren des Wartens erstmals wieder eine „reguläre“ Ausgabe der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Auf Geheiß der so genannten Reichspressekammer hatte die Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) die Herausgabe der NGZ mit dem 30. Juni 1937 einstellen müssen. Dieser Neustart in eine demokratische Gesellschaft und moderne Zeitungswelt war ein historischer Bezugspunkt als nun fast auf den Tag genau 72 Jahre später die Bürgergesellschaft zum Allerheiligen-Gang über den Hauptfriedhof einlud, um Gräber wichtiger Neusser Zeitungsmacher zu besuchen und somit an Persönlichkeiten und Ereignisse zu erinnern, die sich als Gesellschafter, Aufsichtsräte, Vorstände, Redakteure sowie Mitarbeiter in Verlag und Druckerei engagiert hatten.