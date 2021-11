Zusammenkunft an Gedenkstätte : Neusser gedenken der Shoah-Opfer

Bei der Gedenkfeier stellte Bürgermeister Breuer fest: „Neuss war keine Enklave des Humanismus.“ Auch Neusser wurden in der Pogromnacht zu Tätern. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Viele Menschen jüdischen Glaubens wurden vor 83 Jahren Opfer der Shoah. Ein Gräuel, an das 150 Neusser in einer Gedenkfeier erinnerten. „Schicksal“ ist dem Bürgermeister zufolge jedoch das falsche Wort in diesem Zusammenhang.

Es gab keine Werbung, keine offizielle Einladung und keinen Terminhinweis im Internet. Und doch fanden sich am Dienstag mehr als 150 Neusser an der Gedenkstätte für die Opfer der Shoah ein, um an die Gräuel zu erinnern, die vor genau 83 Jahren den damals 227 Neussern jüdischen Glaubens angetan wurden.

Viele Historiker würden den 9. November einen Schicksalstag der Deutschen nennen, sagte Bürgermeister Reiner Breuer mit Blick auf die Ereignisse an diesem Tag, die Epoche gemacht haben. Im Hinblick auf die Reichspogromnacht im Jahr 1938, in der auch die Neusser Synagoge brannte, jüdische Mitbürger in Neuss gedemütigt, entrechtet und misshandelt wurden, wolte er dieses Wort nicht akzeptieren. „Schicksal ist etwas, das über uns kommt“, sagte Breuer, die Pogromnacht dagegen sei Teil eines vom Staat angeordneten Mordes an Juden gewesen.

An einige dieser Opfer erinnerten Tim Bücker, Ariadne Buj Mayer, Victoria Richter, Charise Saß, Marie Schirmer und Florian Theisges von der Gesamtschule Norf. Neun Monate hatten sich die Zehntklässler mit ihrem Lehrer Jan Weirich in das Thema eingearbeitet und waren besonders vom Schicksal der Familien Josephs und Stein angerührt worden, an das sie erinnerten. Sie sahen aber auch positive Anstöße, wie Theisges mit Blick auf die im September eröffnete Synagoge darstellte. Die soll noch besucht werden.