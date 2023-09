Angst vor geplanter Steuererhöhung Neusser Gastronomen suchen den Weg in die Öffentlichkeit

Er gilt als Sinnbild für den Konkurs, ein Symbol für den Bankrott: der Pleitegeier. In Anbetracht der Sorgen vieler Gastronomen ist es also kaum verwunderlich, dass sich Karikaturist Wilfried Küfen dieses Motiv für sein neustes Plakat gewählt hat. Darauf zu sehen: Jener Pleitegeier, der auf einem großen Stoppschild thront und hämisch lacht. Die Angabe 19 Prozent auf dem Verkehrsschild ist mit einem großen Kreuz durchgestrichen, darunter die Worte: „Wir sagen Nein zu 19 Prozent Mehrwertsteuer“. Es ist eine klare Absage des Vereins „Neuss vereint“ an die Pläne der Bundesregierung. Diese will den Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie zum Jahresende um zwölf Prozent erhöhen. Doch die Neusser Gastronomen wollen mit der Plakat-Aktion nicht nur Politiker erreichen.