Messe und Prozession Neusser feiern Stadtpatron mit Schreinprozession

So war es auch am Hochfest des Neusser Heiligen, am 30. April. Mehrere hundert Gläubige folgten dem Schrein mit den Gebeinen in einer Prozession über Münsterplatz und Freithof; darunter auch Vertreter der Evangelischen Kirche mit Pfarrer Sebastian Appelfeller an der Spitze. Zuvor hatte Abt Johannes Schaber (56) das Pontifikalamt zelebriert. Der Benediktinermönch aus Ottobeuren genoss sein „Heimspiel“. Seine Großeltern arbeiteten einst im Kaufhaus Rud. van Endert nahe dem Rathaus, seine Mutter ist geborene Neusserin, Teile seiner Familie wohnen in Gnadental. In seiner Predigt ermutigte Schaber alle Gäste, im Sinne des Oktav-Mottos ein „Licht der Welt“ zu sein, und übersetzte das Leitwort in praktische Beispiele. Zu den Zuhörern gehörten auch Bürgermeister Breuer, Landrat Petrauschke, Ehrenbürgerin Rita Süßmuth, Abgeordneter Jörg Geerlings MdL sowie das Schützenkönigspaar Marc und Jutta Hillen. Delegationen aus den Quirinus-Verehrungsorten St. Quirin im Elsass und Perl an der Obermosel waren angereist.