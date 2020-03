Coronavirus : Neusser Ehepaar wartet in Spanien auf seinen Rückflug

Ihren Urlaub hatten sie sich anders vorgestellt: (v.l.) Walter und Klara Broeker, Marita und Rotger Kindermann. Foto: Kindermann

Neuss/Marbella Wie jedes Jahr im Februar/März sollte es eine nette Auszeit vom nassen und kalten Winter in Deutschland werden. Doch nun wünscht sich das Neusser Ehepaar Kindermann nichts sehnlicher, als wieder heimischen Boden zu betreten. „Wir wollen heim!“ – so lautet die Betreffzeile in einer Mail an unsere Redaktion.

Marita und Rotger Kindermann machen gerade Urlaub im spanischen Marbella. Sonne, Strand und Meer zu genießen, das war der Plan. Doch die Freude ist getrübt, schreiben die Kindermanns, weil seit Sonntag alle Restaurants, Strandbars, Geschäfte und Sporteinrichtungen geschlossen sind. Das öffentliche Leben ruht. Geöffnet seien noch Apotheken und Supermärkte, der Eintritt werde durch Sicherheitskräfte geregelt, Schutzhandschuhe würden verteilt. Alles sei zwar perfekt organisiertt, Hamsterkäufe nicht zu beobachten. Doch die Wohnung dürfe nur für dringende Besorgungen verlassen werden.

Zwei Rückflüge nach Deutschland wurden bereits abgesagt, am Sonntag soll das Ehepaar nach Weeze fliegen können. Es berichtet auch von Freunden, Klara und Walter Broecker aus Mönchengladbach, die mit dem eigenen Wagen unterwegs sind und nicht wissen, ob sie ohne Quarantäne über die Grenze dürfen. Rotger Kindermanns Rat an die Politik: „Bevor man locker die Grenzen dicht macht, sollte man sich fragen, wie viele deutsche Staatsbürger in Schwierigkeiten mit der Rückreise stecken.“

Inzwischen steht fest: Die Bundesregierung stellt 50 Millionen Euro für ein Rückholprogramm zur Verfügung.

(goe)