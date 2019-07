Betreuung in den Sommerferien : 33 Kinder werden in Neuss zu Zauberschülern

Neuss Die Ferienbetreuung der Christusgemeinde nimmt Kinder mit auf die Spuren von Zauberer Harry Potter. Auch ein Ausflug zum Planetarium in Erkrath ist geplant.

In dieser Woche steht Hogwarts an der Drususalle. Von außen betrachtet sieht die Zaubererschule zwar immer noch aus wie das Gemeindezentrum im Martin-Luther-Haus, aber bestimmt tarnt sich das Haus nur für Nicht-Magier. Die Kinder des Ferienprogramms „Auf den Spuren von Harry Potter“ kann auch ein Gemeindehauscharme nicht täuschen. Sie wissen genau, wo sie hin müssen.

„Es gibt sogar Bertie-Botts-Bohnen aller Geschmacksrichtungen“, sagt Madison und nagt vorsichtig an einer der Zucker-Bohnen – man kann schließlich nie wissen, ob sie vielleicht nach Popel schmeckt. Die Neunjährige ist Harry-Potter-Fan und gemeinsam mit ihrer Freundin Ida gekommen. „Es gab so viele Anmeldungen wie noch nie“, sagt Betreuerin Mascha Degen. Die Sozialarbeiterin hat das Konzept für die Mottowoche gemeinsam mit einem rund zehnköpfigen Team aus Ehrenamtlichen mit viel Liebe zum Detail entworfen: Aus Heißkleber und Stiften haben sie Zauberstäbe gefertigt. Tragen selbst Spitzhut und Umhang und unter der Decke der großen Halle – dem Jugendtreff im Keller – hängen selbstgemachte Pappmaschee-Kerzen. Sogar der dreiköpfige Hund Fluffy hat einen eigenen Raum, den die Kinder aber besser nicht betreten sollten.

„Wir haben uns seit Ende Februar auf diese Woche vorbereitet und total darauf gefreut“, sagt Konfirmand Johannes Schmid, der in dieser Woche die Rolle von Zaubertranklehrer Severus Snape übernimmt. Als Hauslehrer trägt der 13-Jährige auch die Verantwortung für eines der vier Häuser: Slytherin. Welche Kinder er in seiner Gruppe hat, erfährt Johannes aber erst bei der Auswahl. „Einige Eltern haben bei uns sogar vorher angerufen und gesagt, in welches Haus ihr Kind gerne möchte“, sagt Degen und klingt dabei schon etwas verwundert über den Harry-Hype. Bei der Zusammensetzung der Gruppen hat sie darauf geachtet, dass beispielsweise Geschwister nicht in das gleiche Haus kommen, da sich die Kinder untereinander kennenlernen sollen. „Ich möchte auch nicht alle Klischees aus dem Buch wieder aufleben lassen“, sagt sie. Und deshalb sind die Slytherins eben nicht böse, sondern schlau und ehrgeizig.