Chefarzt aus Neuss : Warum jeder Mensch ein Tagebuch schreiben sollte

Neuss Zum Welttag des Tagebuchs spricht Ulrich Sprick, Chefarzt der St. Augustinus Gruppe in Neuss, über die Macht des Schreibens. Wie jeder Mensch davon profitieren kann.

Zum Welttag des Tagebuchs, der am 12. Juni gefeiert wird, verrät er, warum er jedem Menschen, der mehr über sich erfahren möchte, raten kann, mit dem Schreiben zu beginnen. Dabei gebe es verschiedene Formen des Aufschreibens – chronologisch, in Briefform oder unter einer bestimmten Fragestellung. Einer der Vorteile des Tagebuchs liegt auf der Hand: Es ist privat, Menschen können dort ungefiltert niederschreiben, was ihnen durch den Kopf geht. „Das Tagebuch wird zum intimsten Freund. Für die einen ist es eine emotionale Entlastung“, erklärt Sprick, „andere nutzen es als Erinnerungsstütze.“ Tatsächlich sei es beim Lesen alter Tagebucheinträge so, als würde man auf eine Zeitreise in die Vergangenheit gehen. „Man kann verfolgen, wie sich alles entwickelt hat und dadurch Rückschlüsse für die Zukunft ziehen.“