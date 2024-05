Neusser Chefarzt im „Etienne“ klärt auf Schlaganfall bei Frauen – eine versteckte Gefahr

Bei einem Schlaganfall zählt jede Sekunde – das ist inzwischen allgemein bekannt. Was viele aber nicht wissen: Frauen können andere Symptome zeigen als Männer. Werden sie nicht richtig eingeordnet, kann das zur echten Gefahr werden. Anlässlich des Weltschlaganfalltages am 10. Mai klärt Professor Jan Sobesky, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Johanna-Etienne-Krankenhaus, auf und berichtet, worauf bei Frauen und Männern zu achten ist.