Neusser reagiert auf Gesetz Cannabis-Club-Gründer findet Legalisierung unzureichend

Nun ist es also doch so weit: Ab dem 1. April ist der Konsum und Besitz von Cannabis – unter Auflagen – legal. Der Bundesrat hat das umstrittene Gesetz zur Teillegalisierung trotz Kritik einiger Bundesländer am vergangenen Freitag gebilligt. „Ein fantastisches Gefühl“, sagt Alexander Zierden. Er habe zwar damit gerechnet, dass das Gesetz im Rat durchkommt und es nicht auf einen Vermittlungsausschuss hinausläuft, dennoch sei die Erleichterung groß gewesen. Der Neusser ist selbst Cannabis-Patient und Gründer des „Cannabis-Social-Clubs Düsseldorf“ in Düsseldorf. „Millionen von Konsumenten sind jetzt erst mal entkriminalisiert“, sagt er.