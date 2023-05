Stiftungsforum Bürgerstiftung mit Projekten von Rikscha bis Ranzen

Zum Stiftungsforum der Bürgerstiftung Neuss (BüNE) war der Saal des Kulturforums Alte Post optimal besucht, als die Bigband des Marie-Curie-Gymnasiums unter ihrem Leiter Matthias Knoop „Gonna Fly Now“, den Titelsong des Films „Rocky“ anstimmte. Die Vorsitzende Bärbel Kremers-Gerads freute sich über den Zuspruch und kündigte an, dass der Geschäftsbericht in neuem Gewand präsentiert werde. „Die Ehrenamtler sollen sich selbst vorstellen und über ihre Tätigkeiten berichten.“ Den Anfang machte das Schulunterstützungsprojekt „NE.ssi“. Es ist das älteste Projekt der BüNE, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen begehen kann. Die Leiterin Ika Weißenfeld-Thiemann stellte das Programm im Kreise ihrer acht Patinnen und Paten vor. Seit 14 Jahren betreut die Initiative Grundschulkinder zusätzlich zum normalen Unterricht. Zurzeit werden so 50 Kinder an 17 Grundschulen in Neuss in Lesen, Rechnen und Schreiben unterstützt. Manfred Rautenberg stellte die Arbeitsgemeinschaft „Naturforschende“ über alle vier Jahreszeiten vor. Die Begeisterung der Kinder war auch ihm anzumerken: „Das hat sich vollkommen gelohnt.“ In Kooperation mit der Deutschen Bank konnten zum Schulstart 2022 über 50 Kinder mit ordentlich bestückten Schulranzen ausgestattet werden. Zwischendurch sangen die vier Mitglieder von „BüNE & Friends“ unter anderem ein neuseeländisches Begrüßungslied. Am auffälligsten ist in der Öffentlichkeit das Rikscha-Projekt „Radeln ohne Alter“. Mehr als ein Dutzend ehrenamtliche Rikschapilotinnen und -piloten stehen bereit, um Bewohner von Altenheimen und Altentagesstätten ins Grüne oder an besondere Neusser Orte zu fahren. Ein WDR-Interview mit dem Rikscha-Kapitän Dieter Banken wurde in der Alten Post eingespielt. Wegen des großen Erfolgs wird zur Rikscha „Monique“ ein weiteres Gefährt angeschafft. „Die Finanzierung ist durch Spenden gesichert“, sagt die Vorsitzende. Die „Junge BüNE“, 2019 gegründet, hat bereits zwölf Mitglieder. Gemessen daran waren zehn Projekte ein herausragendes Engagement. So verteilten die jungen Förderer im Frühjahr 2022 „Friedenstüten“ an geflüchtete ukrainische Familien mit Fertiggerichten, Babynahrung und Hygieneartikeln als „Erste Hilfe“. Auch die Weihnachtsaktion mit Geschenken in Altenheimen und für Bedürftige wurde außerordentlich positiv aufgenommen. Die BüNE unterstützte auch fünf Schülerinnen und Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums bei ihrer Fahrt nach New York, wo sie im UN-Headquarter mit 2000 Jugendlichen aus aller Welt über „political correctness“ diskutieren durften. Dann stellte der stellvertretende Vorsitzende und Finanzvorstand Wolfgang Steinert den ersten Finanzbericht seit 2019 vor. Das Stiftungskapital beträgt derzeit 455.000 Euro, die Zinsen werden für Projekte bereitgestellt. „Wir sind schuldenfrei, und alle Projekte können fortgeführt werden, auch, weil wir null Personalkosten haben“, versicherte er abschließend. Am Rande wurde bekannt, dass die BüNE in diesem Jahr mit einer größeren Summe rechnen kann. Über die Höhe der Spende sowie den Namen gab es keine weitere Auskunft. Am Ende wurden die Prämierungen zum Ersten Nachhaltigkeitspreis Neuss 2023 bekannt gegeben.