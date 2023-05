Auszeichung „Faire“ Neusser Organisationen besonders gewürdigt

Ihre Urkunden wurden ihnen von Bürgermeister Reiner Breuer überreicht. Gemeinsam haben alle frisch ernannten Partner, dass sie sich um den fairen Handel in Neuss besonders verdient gemacht haben. „Sie alle gehen in ihrer täglichen Arbeit mit gutem Beispiel voran und helfen, den fairen Handel in Neuss sichtbarer zu machen“, richtete sich der Bürgermeister während der Auszeichnungsfeier an die Gäste.