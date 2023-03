Erdbebenhilfe aus Neuss Neusser Bündnis finanziert Unterkunft in Erdbebenregion

Diese Häuser sind in Windeseile zu errichten und zugleich eine nachhaltige Unterstützung für die vom Erdbeben betroffenen Menschen, sagt Temel, der gerade erst aus der Region zurückgekehrt ist. Er war in die Partnerstadt Nevsehir gereist, um die Verteilung der Hilfsgüter eines ersten Transportes zu beobachten, den das Bündnis auf den Weg bringen konnte. „Gut gelaufen“ sei das, sagt Temel, der von koordinierten Abläufen vor Ort berichten kann. Ein Teil der Hilfsgüter wurde den Flüchtlingen aus der Krisenregion zugänglich gemacht, die zu Tausenden in Nevsehir Aufnahme gefunden haben, der Großteil aber über eine Kreiskoordinierungsstelle in Kayseri Richtung Hatay dirigiert. Dort konnte sich Temel ebenfalls umsehen und hörte, dass auch Zelte gebraucht werden. Darum will sich das „Neusser Bündnis“, ein Zusammenschluss von Kirchen, Vereinen und Partnern der Wirtschaft, nun bemühen. Auch deshalb wird weiter Geld gesammelt.