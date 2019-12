Wechsel an der Parteispitze im Rhein-Kreis : Neue Doppelspitze für den Kreisverband der Grünen

Rhein-Kreis Landratskandidat Christian Gaumitz gibt sein Parteiamt auf. Seine Aufgaben übernehmen Heike Buhn und Simon Rock.

Christian Gaumitz aus Kaarst, seit sechs Jahren Kreisvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen, hat sich aus diesem Amt zurückgezogen. „Grüne trennen klar Amt und Mandat“, erklärt der Landratskandidat und Spitzenkandidat der Grünen für die Kreistagswahl seinen Schritt. Seine Aufgaben übernehmen die beiden Neusser Heike Buhn und Simon Rock, die als neue Doppelspitze den mehr als 300 Mitglieder zählenden Kreisverband in das Wahljahr 2020 führen. Beide wurden am Mittwochabend von der Kreismitgliederversammlung gewählt. Diese bestätigte zugleich Manfred Haag als Schatzmeister im Amt.

Heike Buhn gehörte bereits mehrere Jahre dem Kreisvorstand als Beisitzerin an. Sie initiierte die AG 60+ in Neuss und sieht ihren Schwerpunkt in der Sozialpolitik. Simon Rock hat ebenfalls politische Erfahrung gesammelt, wenn auch in Siegen-Wittgenstein. Er war Vorsitzender der dortigen Kreistagsfraktion, Ratsmitglied in Netphen, Mitglied im Bezirksvorstand Westfalen und im Grünen-Landesvorstand. Rock spricht sich insbesondere für eine engagierte Klimaschutzpolitik aus: „Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die ihn noch eindämmen kann.“ Beisitzer wurden Antje Meier-Dost, Marianne Michael-Fränzel, Petra Schenke, Elias Aaron Ackburally und Kantharupan Bala.