Neusser Bauverein Für diese „grünen Projekte“ gibt es in Neuss eine Gartenpädagogin

Regelmäßig bietet Gundula Kerekes für Mieterkinder des Neusser Bauvereins Veranstaltungen unter dem Motto „Das große Krabbeln“ an. Mit Hilfe von Becherlupen entdecken die Kinder die Insektenvielfalt vor ihrer eigenen Haustür. Um noch mehr Bienen einen Nistplatz zu bieten, werden gemeinsam mit den Kindern neue Löcher in Wildbienenstämme gebohrt. In den vom Neusser Bauverein errichteten Kindertagesstätten bringt Gundula schon den Kleinsten die Welt der Insekten näher und nimmt ihnen so auch ein Stück weit die Angst. Start dieser Veranstaltungsreihe war im März in der Kita Am Baldhof, wo die Kinder unter anderem Insektenhotels für den Kita-Garten gebaut haben. Naturnähe heißt auch statt gepflegtem Rasen eine Blumenwiese wachsen zu lassen, erklärt Gundula Kerekes. Durch seltenere Mahd wird die ursprünglich vorhandene Krautvegetation gefördert. Durch heimisches Saatgut für Blumenwiesen und Blumenzwiebeln, die im Herbst gesteckt werden, sollen Bienen und andere Insekten Nahrung, Schutz und ein neues Zuhause finden. Solche Flächen sind zum Beispiel an der Wingenderstraße und Am Kotthauserweg zu finden. Aber auch an der Plankstraße, Marienburger Straße, Jaegersstraße, Römerstraße sowie an der Hülchrather Straße, Weckhovener Straße und der Euskirchener Straße wurden naturnahe Flächen angelegt beziehungsweise naturnah aufgewertet.

Auch auf neu angelegten Schotterbeeten sollen sich Insekten wohlfühlen. In den Beeten, die mit Wegebauschotter plus Kompost, aufgefüllt sind, wachsen heimische blühende Wildkräuter und Kleingehölze, die auch Trockenzeiten überstehen. Auf Streuobstwiesen kann das reife Obst von den Mietern baumschonend geerntet werden. Muss auf einer Fläche des Neusser Bauvereins ein Baum gefällt werden, bleibt, falls möglich, die Wurzel mit Stammrest in der Erde. Viele Larven heimischer Käfer und Insekten leben in solchem Totholz. Somit finden Spechte und andere Insektenfresser dort Nahrung und auf Totholz spezialisierte Kleintiere neuen Lebensraum.