Recycling in Neuss : Start der Aktionswochen Biotonne

Die AWL beteiligt sich an der Aktionswoche Biotonne und verteilt als Dankeschön Vorsortierbehälter. Foto: AWL

Neuss Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss plant einen Aktionstag vor dem Rathaus. Am Samstag ist ab 10.30 Uhr ein Aktions-Vormittag vor dem Rathaus geplant.

Deutschlandweit sammeln die Bürger bereits in Millionen von Biotonnen doppelt so viele Bioabfälle wie vor 25 Jahren. Rund 1200 Kompost- und Vergärungsanlagen stellen aus rund fünf Millionen Tonnen Küchen- und Gartenabfällen aus Biotonnen rund 2,5 Millionen nährstoffreichen Kompost für die Landwirtschaft und den Gartenbau sowie Biogas zur Strom- und Wärmeerzeugung her.

Auch in Neuss steigt die Zahl der Biotonnen wie auch die in ihnen gesammelten Mengen stetig. Derzeit zählt die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss (AWL) über 15.000 Biotonnennutzer. Zum Vergleich: Ende 2019 waren es 13.800 Tonnen. Die im vergangenen Jahr gesammelte Menge Bioabfälle betrug nahezu 7000 Tonnen. Diese werden über das Kompostwerk in Korschenbroich einem ökologischen Recycling zugeführt und zu Kompost aufbereitet. Mit der deutschlandweiten Danke-Aktion zur Biotonne beschenkt die AWL deshalb jetzt gemeinsam mit mehr als 60 weiteren Städten und Landkreisen, dem Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt, NABU und etlichen Verbänden die Bürger.

Für Neuss beteiligt sich die AWL an der am Montag beginnenden bundesweiten „Aktion Biotonne Deutschland“. Am Samstag, 23. Oktober, wird es einen Aktions-Vormittag am Brunnen vor dem Neusser Rathaus geben. Zudem stehen die Experten der AWL ab 10.30 Uhr an einem Informationstand für alle Fragen rund um die Biotonne zur Verfügung. „Küchen- und Gartenabfälle haben den größten Anteil an unseren Abfällen zu Hause. Für echte Recyclingfortschritte in Neuss ist die Biotonne deshalb immens wichtig“, betont Matthias Welpmann, Neusser Umweltdezernent und Geschäftsführer der AWL.

Als Dankeschön für das engagierte Getrenntsammeln von Bioabfällen wird die AWL über ein kleines Geschicklichkeitsspiel 100 Design Vorsortierbehälter für kompostierbare Küchenabfälle verteilen. Der Behälter „Biotoni“ ist in in vier verschiedenen Trendfarben erhältlich. Alle Informationen rund um die Biotonne in Neuss einschließlich der Bestellmöglichkeit finden sich auch online unter der Adresse https://awl-neuss.de/muellabfuhr/bioabfall.html.

(NGZ)