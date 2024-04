„Lange Lernnächte“ in der Stadtbibliothek Neusser Abiturienten büffeln bis spät in die Nacht

Büffeln, pauken, asten - viele Abiturienten befinden sich spätestens seit dem Ende der Osterferien am vergangenen Montag im Dauerlernmodus. Die finalen Abschlussprüfungen stehen vor der Türe, denn am Dienstag beginnt in Nordrhein-Westfalen die offizielle Klausurenphase. Für eine besonders intensive Wiederholungsphase konnten sich gestresste Abiturienten am vergangenen Freitag und Samstag abends in die Stadtbibliothek zurückziehen, die sich mit dem Angebot der „Langen Lernnächte“ an alle richtete, die alleine, mit Freunden oder auch online noch schnell möglichst viel Stoff verinnerlichen wollten.