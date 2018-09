Neuss: Zwölf Verletzte bei Brand - Feuer auf Berliner Straße in Holzheim

Feuer in Neuss : Wohnungsbrand greift auf Nachbarhaus über - zwölf Verletzte

Wohnungen in Neuss-Holzheim stehen in Brand

Neuss In Neuss-Holzheim haben am Montagabend zwei Häuser gebrannt. Insgesamt wurden zwölf Menschen durch das Feuer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Bandursache laufen.

Beim Brand zweier Nachbarhäuser in Neuss sind zwölf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 62-jähriger Bewohner schwebte nach dem Feuer am Montagabend in Lebensgefahr, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Bei zwei der Verletzten habe es sich um Feuerwehrleute gehandelt.

Um 21.38 Uhr wurde die Feuerwehr am Montagabend informiert, dass es in einer Wohnung auf der Berliner Straße im Stadtteil Holzheim brennt. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, hatte das Feuer bereits auf die Nachbarwohnung und das nebenstehende Haus übergegriffen.

Die Feuerwehr musste die beiden Häuser evakuieren und die Wohnungen zum Teil gewaltsam öffnen, um festzustellen, ob sich noch Menschen darin aufhalten. Neben dem lebensgefährlich verletzten Mann wurden noch neun weitere Hausbewohner im Alter von 23 bis 69 Jahren aus dem Haus gerettet.



Alle Betroffenen wurden zunächst in einem Großraum-Krankentransportbus betreut. Für die Bewohner, die nicht mehr in ihre Wohnungen zurück konnten, wurden über die Stadt Neuss entsprechende Unterkünfte bereitgestellt.

Für die Dauer der Löscharbeiten, die sich bis in die Nacht hineinzogen, mussten die Berliner Straße und die Reuschenberger Straße zum Teil komplett gesperrt werden.

Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

