Pharma-Unternehmen mit Sitz in Neuss : Zwischendaten für Covid-19-Impfstoff von Janssen

Im New England Journal of Medicine (NEJM) sind Interimsdaten der Phase 1/2a für den Covid-19-Impfstoffkandidaten von Janssen veröffentlicht worden. Die Erprobung von Impfstoffen verläuft in verschiedenen Stufen über die klinischen Phasen 1, 2 und 3 bis zur Marktzulassung. Janssen mit Sitz in Neuss ist die pharmazeutische Unternehmenssparte des US-Konzerns Johnson & Johnson.