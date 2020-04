Grünanlage in Neuss : Zweiter Bauabschnitt im Botanischen Garten fertig

Neuss Der neue Zugang ist fertig, jetzt wird an der ehemaligen Stadtgärtnerei gearbeitet.

Im zweiten Bauabschnitt wurde der Zugang im Bereich Körnerstraße/Weingartstraße überarbeitet. „Es ist sehr einladend geworden“, sagt Tillmanns. Durch die Auslichtung des Gehölzbestandes an der Körnerstraße ist die Sicht zudem verbessert worden. Der höher gelegene Parkteil ist nun über eine Treppe erschlossen und dient als Verbindung zwischen dem historischen Teil und dem neu gestalteten Bereich. Die vier Stellplätze an der Körnerstraße und der Fuß- und Radweg entlang der Weingartstraße sind ebenso wie die Laubbäume an der Körnerstraße erhalten geblieben. Aufgrund der circa 40 Zentimeter erhöhten Lage der Bäume wurde der Wurzelraum zum Platzniveau über Betonquader seitlich abgefangen. Diese Quader können nun als Sitzmöglichkeiten genutzt werden. Die Platzfläche selbst ist gepflastert und mit Bänken ausgestattet worden. Eine Stahlpergola, die in gleicher Weise bepflanzt wurde wie die am Quartiersplatz Bergheimer Straße, bildet die westliche Platzkante. Dort verläuft auch die Zaunflucht mit Zugangs- und Zufahrtstor. Die nördliche Platzseite wird von der Fassade des alten Gewächshauses gebildet.