Bands aus Neuss Gemeinsame Auftritte mit den Legenden des Krautrock

Auch Stefan Kiss erinnert sich an jene Zeit, ohne Internet und Social Media. „Viele von uns haben damals musikalisch – jeder für sich – ihr Ding gemacht. Du wusstest ja gar nicht, ob es im nächsten Ort auch eine Band gab, mit der man sich vielleicht austauschen konnte. Konzertplakate waren da meist das einzige Mittel der Kommunikation.“ Aber Zweistein hat es auch zu beeindruckend vielen gemeinsamen Auftritten mit den Legenden des Krautrock geschafft. „Kraan“, „Fehlfarben“, „Birth-Control“ oder „Vibravoid“ sind in der Region aufgetreten und Michael Bernd hat, auch als Veranstalter, häufig mit privat finanziellem Risiko, so die ganz Großen nach Neuss geholt. Aktuell werden er und Stefan Kiss von Michael Ladermann (Schlagzeug), Klaus „Klüso“ Theißen (Saxophon), Martin „Potter“ Haufs (Gitarre, Vocals) und Markus „Exe“ Exner (Gitarre) ergänzt. „Geübt wird eher unregelmäßig“, fährt Bernd fort, „da einige Bandmitglieder noch in anderen musikalischen Projekten eingebunden sind. Geplant ist aber ein Doppelkonzert mit der Düsseldorfer Formation „They Fade In Silence“, die sich auf britischen Gitarrensound mit jeder Menge Schlagzeug verstehen. Voraussichtlich geht die Veranstaltung im Neusser Haus der Jugend über die Bühne“. Dort hat die Band auch ihren Probenraum, dessen Schlüssel Bassist Stefan – praktischerweise auch Hausmeister dieser kulturellen Institution – an seinem Bund hat. Und ein Ende dieser nicht enden wollenden musikalischen Story ist anscheinend kein Thema.