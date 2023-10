In Neuss-Holzheim Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Holzheim sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr ein 80 Jahre alter Mann aus Neuss um 21.40 Uhr mit seinem roten SUV der Marke Mazda die Eppinghovener Straße in Richtung Kapellener Straße. An der Einmündung bog er nach rechts ab und missachtete nach ersten Erkenntnissen dabei die Vorfahrt eines von links kommenden 20 Jahre alten Mannes aus Neuss. Der war mit seinem weißen SUV der Marke BMW auf der Kapellener Straße in Richtung Reuschenberg unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierte der BMW zunächst mit dem Mazda und anschließend mit der Umzäunung eines gegenüberliegenden Grundstücks.