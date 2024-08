Auf dem Willy-Brandt-Ring Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Neuss

Zwei Autofahrer sind am Samstag um 1.15 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß auf dem Willy-Brandt-Ring teilweise schwer verletzt worden. Der Unfall ereignet sich in Höhe der Obererft. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 43 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem BMW in den Gegenverkehr geraten und in Folge dessen mit dem Seat eines 36 Jahre alten Mannes aus Neuss zusammengestoßen. Bei der Kollision wurden der Düsseldorfer leicht und der Neusser schwer verletzt. Der Rettungsdienst transportierte beide in nahe gelegene Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.