Polizei sucht Zeugen und Verursacherin Zwei Verletzte bei Verkehrsunfällen in Neuss

Am Sonntag, 28. Januar fuhr ein 45-jähriger Kaarster gegen 22:45 Uhr auf der Further Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Neuss. Im Kreisverkehr „Further Straße / Wolberostraße / Römerstraße“ kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Neusser, der mit seinem Kleinkraftrad bereits in den Kreisverkehr eingefahren war. Bei der Kollision stürzte der Neusser und verletzte sich dabei schwer. Während er in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste sein Kraftrad abgeschleppt werden. Ihn erwartet nun zudem noch ein Strafverfahren, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.