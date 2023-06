Feuer in Neuss Zwei Verletzte bei Kellerbrand

Am Donnerstagmprgen, 8. Juni, bemerkten die Bewohner eines Hauses auf der Straße „Am Weberholz“ in Hoisten Rauch im Gebäude. Um 5.10 Uhr verständigten sie die Feuerwehr. Durch die starke Rauchentwicklung konnten die beiden Bewohner das Haus nicht mehr verlassen und erwarteten die Feuerwehr an einem Fenster im Dachgeschoss. Die Einsatzkräfte retteten die Bewohner über eine Drehleiter und übergaben sie dem Rettungsdienst, anschließend gingen zwei Teams zur Brandbekämpfung in das brennende Haus vor.