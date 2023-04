Fahrradfahrer schwer verletzt Zwei Verkehrsunfälle in Neuss innerhalb weniger Stunden

In Neuss, an der Von-Waldthausen-Straße/Norfer Kirchstraße, krachte es dann erneut. Gegen 17.50 Uhr fuhren zwei Personen auf einem Tandem auf der Norfer Kirchstraße Richtung Norfer Hofacker. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 58-jähriger Neusser von rechts aus dem Stichweg der Norfer Kirchstraße in Richtung Von-Waldthausen-Straße. Dabei streifte er das Hinterrad des Tandems. Alle Beteiligten verletzten sich leicht.