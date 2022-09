Stadtrat in Neuss : Neue Zwergfraktion im Rat nennt sich „Linke/Tierschutz“

Stadtrat in Neuss

Neuss Roland Sperling ist nur knapp zwei Wochen ein fraktionsloser Stadtverordneter geblieben. Am Dienstag konnte der Linken-Politiker dem Bürgermeister die Bildung einer neuen Fraktion mit Thomas Schwarz anzeigen, dem seit der Wahl allein agierenden Stadtverordneten von „Tierschutz hier!“.

Kein Zusammenschluss aus Verlegenheit sondern, so der Wieder-Fraktionsvorsitzende Sperling, „die Konsequenz aus kommunalpolitischen Gemeinsamkeiten“.

Nach dem Zerbrechen der alten, dreiköpfigen Fraktion „Die Linke/Die Partei“ reklamieren nun zwei Nachfolgegruppierungen für sich, Linke zu sein: Die neue von Vincent Cziesla und Yulia Vershinina gebildete Fraktion, die den alten Namen einfach umdreht und als „Die Partei/Die Linke“ angesprochen werden will einerseits, sowie die Fraktion „Linke/Tierschutz“. „Es gibt ja kein Copyright auf den Begriff Linke“, sagt Sperling, zudem sei er – wie sein ehemaliger Mitstreiter Cziesla – weiter Mitglied von „Die Linke.“

Mit der neuen politischen Gründung steigt die Zahl der Zwergfraktionen mit nur zwei Mitgliedern auf vier, sinkt die Zahl der fraktionslosen Stadtverordneten auf zwei. Die streiten seit dem Bruch der FDP-Fraktion darüber, wer für liberale Kommunalpolitik steht. Schon dieser Bruch und die Teilung der Grünen-Fraktion in „Fraktion jetzt“ und „Bündnis 90/Die Grünen“ hatte eine Neubesetzung aller Ausschüsse erforderlich gemcht.

Wohnungsmarkt in Neuss

Wohnungsmarkt in Neuss : Grüne lassen leere Wohnungen suchen

Politik in Neuss

Politik in Neuss : CDU startet Operation Wiederaufstieg

Das muss sich nun wiederholen, damit die Sitzverteilung in den Gremien die Mehrheitsverhältnisse im Rat widerspiegelt. Dann werde auch „Linke/Tierschutz“ sachkundige Bürger für diese Arbeit benennen, sagt Sperling. Angelika Tups gehört dazu. Sie will bei „Die Partei/Die Linke“ nicht mehr mitmachen, weil die, so ihre Kritik, „von der DKP dominiert wird“.