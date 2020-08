Corona in Neuss : Zwei Quirinus-Schülerinnen in Quarantäne

Ein Foto vom Quirinus-Gymnasium in der Außenansicht. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Zwei Schülerinnen des Quirinus-Gymnasiums in Neuss sind für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden. Einen akuten Corona-Fall - wie es der Rhein-Kreis noch am Dienstagmorgen auf Redaktionsanfrage berichtete - gibt es jedoch nicht. Der Kreist hat die Angaben am Nachmittag korrigiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Mädchen, die unter Quarantäne stehen, handele es sich um eine Neuntklässlerin und ihre Schwester (eine Achtklässlerin). Das bestätigte Kreissprecher Benjamin Josephs am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Bei der Neuntklässlerin war nach Angaben des Kreises bereits am 12. August ein sogenannter Antikörper-Test gemacht worden – mit positivem Ergebnis. Auch ein PCR-Test (also per Abstrich-Entnahme) am 14. August sei positiv gewesen, woraufhin man sie und ihre Schwester – also eine Kontaktperson ersten Grades – unter Quarantäne gestellt hätte. Diese habe laut Josephs trotz der Tatsache bestand, dass ein weiterer PCR-Test vom 16. August negativ war.

„Da im Unterricht wie vorgeschrieben Schutz-Masken getragen wurden – sowohl von der Infizierten als auch von den anderen Schülern –, gibt es keine weiteren Kontaktpersonen ersten Grades“, sagt Josephs. Von daher sei es nicht notwendig, einzelne Klassen unter Quarantäne zu stellen oder die Schule zu schließen.

Am Dienstagmorgen hatte der Rhein-Kreis noch auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass es einen akuten Corona-Fall am „Quirinus“ gebe, diese Nachricht wurde am Nachmittag dann jedoch korrigiert.

(jasi)