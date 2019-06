Stadtrat in Neuss : Zwei neue Gesichter in der SPD-Stadtratsfraktion

Haydar Dikme (l.) und Marc Bohn gehören ab 5. Juli der SPD-Stadtratsfraktion an. Foto: SPD

Neuss In der Ratssitzung am 5. Juli wird es eine Veränderung in den Reihen der SPD-Fraktion geben. Wie die Partei mitteilt, rücken Marc Bohn und Haydar Dikme in den Stadtrat auf.

Grund dafür ist, dass die bisherigen Stadtverordneten Marita Richter und Ellen Gurmann ihre Mandate niedergelegt haben. Der vor Bohn und Dikme auf der Reserveliste platzierte Leif Lüpertz hat das Mandat nicht angenommen. Er will sich darauf konzentrieren, im Jahr 2020 in den Kreistag gewählt zu werden.

Ellen Gurmann hat ihr Mandat mit Wirkung zum 1. Juni 2019 niedergelegt, um den von ihr eingeleiteten Generationenwechsel abzuschließen. Denn bereits im Februar hatte sie ihren Vorsitz im Ortsverein Holzheim/Grefrath an Haydar Dikme übergeben. Nun legt sie auch ihr Mandat im Stadtrat für ihn nieder. Der 27 Jahre alte selbstständige Versicherungskaufmann möchte die Anliegen der Bürger aus Holzheim und Grefrath zukünftig auch in den Stadtrat einbringen. Dikme ist seit 2011 SPD-Mitglied und gehört dem Vorstand der Neusser Awo an.

Gurmanns Mandatsverzicht folgt auf den von Marita Richter. Die 59 Jahre alte Stadtverordnete der SPD hatte am 16. Mai ihr Mandat niedergelegt. Für sie wird nun Marc Bohn in den Stadtrat nachrücken. Der 41 Jahre alte Sozialwissenschaftler ist bei der Kommunalwahl 2014 für die SPD im Wahlkreis Dreikönigenviertel angetreten. Er ist seit 24 Jahren Mitglied der SPD und sitzt seit der Kommunalwahl für die SPD als sachkundiger Bürger im Planungsausschuss. Auch im Unterausschuss Mobilität hat sich der begeisterte Radfahrer und Läufer engagiert und will das auch weiterhin tun.

