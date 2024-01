Historischer Fund in Hamm Archäologen finden Kopfsteinpflaster aus 1830er Jahren

Historisch ist der Fund gleichwohl. Und so ziehen viele Neusser in den sozialen Medien gleich besorgt eine Parallele zu den Grabungen am Grüner Weg in Gnadental. Dort waren im August 2020 Kanalsanierungen in der Hoffnung angelaufen, die Baustelle im Frühsommer 2022 wieder aufheben zu können. Doch archäologische Funde – nicht zuletzt wurde ein gut erhaltener Abschnitt einer Römerstraße freigelegt – zogen weitere Untersuchungen nach sich. Der Fertigstellungstermin verschob sich deshalb auf Mitte 2024. Droht das auch für die an Kirmestagen „Rollmopsallee“ bezeichnete Hammer Landstraße?