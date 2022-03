Fahndung mit Hubschrauber : Zwei Maskierte überfallen Tankstelle in Neuss

Neuss Sogar ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, als zwei Maskierte eine Tankstelle in Neuss überfallen haben. Was sie erbeuten konnten?

Zwei maskierte Männer betreten den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Norfer Straße, gehen zielstrebig auf die Kassieren zu und fordern die Herausgabe der Tageseinnahmen. Während sich der eine Täter am eher geringen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse zu schaffen macht, plündert sein Komplize das Zigarettenregal. Anschließend ergreifen beide Räuber die Flucht über die Norfer Straße hinein in den Weg "Am Wolfsbruch". Dort verliert sich ihre Spur.