Einsätze in Neuss : Zwei Havarien fordern die Feuerwehr

Neuss Gleich zwei Havarien auf dem Rhein haben innerhalb von 24 Stunden Hilfsorganisationen und Feuerwehr gefordert. Es kam jeweils zu Motorschäden, verletzt wurde niemand.

Die alarmierten Kräfte, bestehend aus Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht und DLRG, konnten den Havaristen in etwa auf Höhe der Rheinuferpromenade in Grimlinghausen ausmachen. Das umhertreibende Boot wurde auf dem Rhein in Schlepp genommen und in den Neusser Sporthafen gebracht.