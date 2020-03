St. Hubertusstift in Neuss : Zwei Bewohner nach Corona-Infektion im Seniorenheim gestorben

Neuss Das Virus breitet sich im St. Hubertusstift immer weiter aus. Mittlerweile sind 33 Bewohner und 17 Mitarbeiter infiziert. Am Montag wurden zudem die ersten beiden Todesfälle aus dem Heim im Zuge der Pandemie vermeldet.

Im Hubertusstift hat der Rhein-Kreis am Montag den Strich unter eine Mammut-Testphase setzen können: Sowohl jeder Bewohner als auch Mitarbeiter war in den vergangenen Tagen auf eine mögliche Corona-Infizierung getestet worden. Das Ergebnis: Bei 33 Bewohnern und 17 Mitarbeitern konnte das Virus nachgewiesen werden. Laut Josephs befindet sich ein weiterer Bewohner des Neusser Seniorenheims derzeit in einem Krankenhaus. Aktuell gelte es, die Bewohner so weit es geht voneinander zu isolieren, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. „Die ärztliche Versorgung ist in der Einrichtung sichergestellt“, schreibt der Kreis. Heißt: Auch ausreichend Schutzmäntel, -masken und Desinfektionsmittel seien vorhanden. „Die Einrichtung geht sehr offensiv mit der Sache um“ , sagt Josephs.

Die ersten Infizierungen in dem Heim hatte der Rhein-Kreis am 22. März öffentlich gemacht. Damals waren es fünf Bewohner und drei Mitarbeiter. Nur wenige Tage vor dem Ausbruch hatte der Geschäftsführer der Einrichtung, Detlef Höyng, im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, dass sein Team „vor großen Herausforderungen“ stünde, sollten sich mehrere Bewohner in seinem Haus tatsächlich mit dem Virus infizieren. Nun muss Höyng den „Worst Case“ managen.

Insgesamt ist aktuell bei 243 erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Davon wohnen 102 in Neuss, 37 in Grevenbroich, 30 in Dormagen, 25 in Meerbusch, 16 in Kaarst, 15 in Korschenbroich, elf in Jüchen und sieben in Rommerskirchen. Kreisweit 112 Personen sind bereits wieder von der Infektion genesen. 1879 Personen konnten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden, da sie nach Ablauf der 14-tägigen Inkubationszeit keine Krankheitssymptome zeigten. Aktuell sind noch 1065 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.