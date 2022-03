Verbrechen in Neuss : Zwei brutale Attacken am Wochenende

Neuss Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Körperverletzung. Die Taten ereigneten sich am Wochenende. In einem Fall bestand Lebensgefahr.

Zwei brutale Attacken, die sich am vergangenen Wochenende in Neuss ereignet haben, beschäftigen die Polizei. In der Nacht zu Sonntag wurde ein 36-Jähriger gegen 0.30 Uhr von vermutlich zwei unbekannten Männern körperlich angegriffen. Zeugen nahmen ein Knallgeräusch sowie einen Streit wahr und fanden den schwer verletzten Neusser anschließend an der Eichendorffstraße. Sie hatten beobachtet, so teilte die Polizei am Montag mit, wie zwei junge Männer sich mit einem Gegenstand aus Nähe des Tatortes in Richtung Bergheimer Straße zügig entfernt hatten. Sie sollen einen Gegenstand in der Hand gehalten haben, der nicht näher definiert werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die bislang unbekannten Tatverdächtigen ihrem Opfer mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf, sodass dieser schwer verletzt in ein Uniklinikum gebracht werden musste. Eine anfangs nicht ausgeschlossene Lebensgefahr besteht nach Angaben von Polizeisprecherin Claudia Suthor nicht mehr. Die Staatsanwalt habe geprüft, ob eine versuchte Tötung vorliegt, letztlich sei der Vorfall jedoch als gefährliche Körperverletzung klassifiziert worden. Die Hindergründe der brutalen Attacke sind derzeit noch unklar. Der Schwerverletzte konnte noch nicht vernommen werden.